Ansu Fati sigue en busca de su mejor nivel después de todas sus lesiones en la rodilla. Y le está costando encontrarlo. Ni en el Barça ni en la selección española. Ha perdido la titularidad y sus minutos en el campo no son diferenciales.

Muchos son los comentarios alrededor de su persona y de su estado físico. Bojan Krkic, quien fuera jugador del Barça, se ha referido a ello en la jornada 'Sports Tomorrow Congress', en la que ha hablado de las "promesas" en el mundo del fútbol.

"Hay una diferencia enorme de trato entre la ilusión que se genera en un primer momento cuando todas las cosas van de cara respecto a cuando las cosas se tuercen por una lesión o por cualquier otro motivo", dice el jugador.

Así le afectó a Bojan las comparaciones y los comentarios sobre ser el "nuevo Messi": "Pasas de ser una persona a ser un personaje. Yo con 17 años tuve que competir contra la etiqueta del nuevo Messi. Aprendes a alejarte de estas etiquetas externas y a ser consciente de cuáles son tus límites...".

"Es difícil gestionarlo. Lo bueno que tienes en ese momento es que no eres consciente de lo que generas. Tú estás cumpliendo un sueño de niño. No era consciente de la magnitud de ese escenario en el que me estaba introduciendo con 17 años", ha afirmado el futbolista del Vissel Kobe.

Y da un consejo a Ansu y al entorno que le rodea: "Hay que generar un escenario para que esta persona tenga un proceso de tiempo para que se pueda consolidar en el primer equipo del Barcelona".