El colegiado del partido de Liga entre el Getafe y el Betis decidió pitar un penalti por mano a favor del cuadro getafense cuando, apenas dos minutos antes, una jugada muy similar había ocurrido en el otro área y no se había señalado nada.

"Estamos realmente indignados. No hay derecho, es una vergüenza que a un club como el Betis se le trate así, y que unos errores como ese penalti, esa mano clarísima de Ángel, no haya sido siquiera revisada por el VAR. El sistema no está funcionando", protestó José Miguel López Catalán, consejero delegado del cuadro andaluz.

Y sus protestar no quedaron ahí. López Catalán aseguró en los micrófonos de los medios del club que "quería hablar con el árbitro". "Acabo de pedir que me dejen hablar con él antes de que se vaya de aquí. Quiero que me explique por qué dice que le ha dado con con el pecho cuando claramente le la con la mano", explicó.

Por último, el directivo del Betis apuntó directamente a Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "Quiero pedir a la Federación, y directamente a Rubiales, que tiene que arreglar este tema del VAR. Lo que nos importa, no a los clubes sino a los aficionados, es que el VAR haga justicia para todos".