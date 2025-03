Benzema explica su frase más famosa en 'Los Amigos de Edu': "Juego para los que saben de fútbol"

Karim Benzema es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. El francés, ahora en el Al-Ittihad de Arabia Saudí, ganó aquella famosa Champions League en 2022 siendo uno de los jugadores más destacados y ese rendimiento se vio recompensado con un Balón de Oro.

Benzema es el siguiente invitado en 'Los Amigos de Edu'. El ex del Madrid charlará con Edu Aguirre sobre su etapa en el club blanco y de todo lo que supuso para él una trayectoria en la que hubo muchas luces y alguna sombra. También tratará temas como su relación con Florentino Pérez o aquella famosa frase que pronunció en 2018: "Juego para la gente que sabe de fútbol".

Cuando el Real Madrid pasaba por una mala racha y Karim recibía muchas críticas, el galo acuñó esta famosa frase que ahora explica con Edu Aguirre: "Hay dos tipos de fútbol. A nivel de amateur y a nivel profesional. El fútbol no es solo el sábado, también es el lunes, martes... Cuando tú te vas de vacaciones y nosotros nos vamos en julio a correr".