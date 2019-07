No se puede decir que Benjamin Mendy no esté sudando la camiseta del Manchester City. Al menos, eso es lo que se deduce tras ver el vídeo que ha colgado en sus redes sociales. El francés aparece estrujando una camiseta de la que no para de gotear... sudor.

El Manchester City ya se encuentra de pretemporada para afrontar un curso en el que, como siempre, el gran objetivo es la Champions League.