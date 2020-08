A poco menos de una semana para la trascendental vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Nápoles de Gennaro Gattuso (sábado, 21:00 h), Josep Maria Bartomeu ha querido pasar revista en 'Sport' y ha tratado varios temas que traen de cabeza al aficionado culé.

Al igual que viene siendo la tónica dominante en los últimos mercados estivales, el regreso de Neymar a 'Can Barça' ha estado sobre la mesa, pero el propio dirigente culé lo vislumbra como algo "inviable": "Este verano no habrá intento por Neymar".

"El año pasado lo intentamos con muchas ganas, pero este verano no habrá ningún intento", añadió Bartomeu, que explicó que "la situación no invita a hacer grandes inversiones".

Por otro lado, uno de los temas candentes en la actualidad blaugrana es la negativa de Arthur a volver de sus vacaciones para prepararse de cara a lo que le resta de temporada con el cuadro de la Ciudad Condal antes de hacer las maletas rumbo a Turín.

"No apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable. Y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia", señaló el dirigente, añadiendo que "ha decidido no volver y que su etapa en el Barça ya ha terminado. Y no sale de ahí".

A su vez, Bartomeu desveló las entrañas de la operación con la Juve, que también llevará a Pjanic al Camp Nou: "Aquí no se había consolidado como un jugador indiscutible, porque allí parece que le aseguran la titularidad, y sobre todo porque le triplican el salario que tenía en el Barça. La fiscalidad italiana es más ventajosa en ese sentido y para los equipos es más fácil tener jugadores a un coste más asumible. Y por eso se va".

Paralelamente, el presidente azulgrana reseñó que Leo Messi "tiene fútbol para tres o cuatro años más", que Ansu Fati es "imprescindible para el futuro del club", y que la renovación de Ter Stegen es "fundamental".