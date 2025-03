El Barça e Íñigo Martínez, en la mira: Osasuna presenta un recurso por alineación indebida

Osasuna ha emitido este viernes un comunicado en el que informa que ha presentado un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por alineación indebida de Íñigo Martínez.

Según el cuadro rojillo, la participación del vasco en el encuentro de este jueves en Montjuïc vulnera el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

El mismo señala que un jugador que ha causado baja con su selección por lesión no puede jugar con su club en los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional.

"No se cumplieron los plazos establecidos", afirma Osasuna en su comunicado, apuntando que al igual que Marc Casadó o Bryan Zaragoza, Íñigo Martínez no debería haber jugado.

"El Club Atlético Osasuna entiende que este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el Reglamento de la FIFA. La entidad navarra sí valora como una cuestión diferente la liberación de su segundo compromiso con la selección española sub 21 de los jugadores Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López, ya que la desconvocatoria de los mismos no se justificó por una causa médica", reza el texto.

De recibir luz verde el recurso, el partido frente a Osasuna, que se saldó con victoria por 3-0 del Barça, se le daría por perdido al conjunto de Hansi Flick, que empataría con el Real Madrid en la clasificación.