La carrera de Mario Balotelli nada ha tenido que ver con lo que se esperaba. El delantero, llamado a grandes cosas en el fútbol cuando dio el salto, no ha conseguido triunfar en ninguno de los grandes en los que ha estado. Pero él no está preocupado. De hecho tiene problemas en compararse con Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

"Si hablamos de calidad, nunca he tenido nada que envidiar a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo", ha dicho el atacante italiano en una entrevista a 'The Athletic'.

"Por supuesto que perdí muchas oportunidades en mi carrera para llegar a sus niveles, y mi mente me ha llevado a cometer errores. Claro, ahora mismo no puedo decir que esté al nivel de Cristiano Ronaldo o Messi... Ronaldo ganó, ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? Nadie se puede comparar con él. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, soy sincero", dice el ahora jugador del Adana Demirispor.

Balotelli sí reconoce que se equivocó en su etapa en el Manchester City: "Mi mayor error fue dejar el City. En el año que me marché, jugué muy buena temporada y media en el Milan, pero, después, tuve problemas".

Y apunta, convencido, que habría ganado el Balón de Oro de haber seguido en el City: "Si no me hubiera ido del City, habría ganado al menos un Balón de Oro. Con la mentalidad que tengo hoy, ciertamente lo hubiera hecho".

Por último, ha hablado de la selección italiana: "El único objetivo que tengo es ir a la selección e intentar llevarla al Mundial, intentando también estar entre los tres primeros de la liga con el Adana. Sé que no es fácil, pero estas son las cosas más importantes en este momento. Para mí, la normalidad debe estar en la selección".