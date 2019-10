Tomás Roncero fue categórico en 'El Chiringuito'. En pleno debate sobre Gareth Bale y su viaje a Londres pese a estar lesionado y no entrenar con el Real Madrid, el tertuliano dejó claro el estado en el que se encuentra la relación entre el galés y el club blanco, calificándola como "de no retorno".

"Bale no aguanta a Zidane, porque se siente traicionado y maltratado como futbolista, y Zidane no aguanta a Bale porque no muestra el compromiso que muestra con Gales", asegura Roncero.

El debate fue intenso, más cuando se lanzó la pregunta de si Bale jugará con Gales después de su misteriosa lesión, de la que no ha querido que se difunda nada públicamente.