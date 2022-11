El anunció de la retirada de Gerard Piqué sorprendió a todo el mundo del fútbol. La viva representación de todos los aficionados al enterarse de la noticia fue Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal.

El español acababa de ganar 1-0 al Zurich en el último partido de la fase de grupos de la Europa League. Cuando llegó a rueda de prensa, uno de los periodistas le preguntó qué le parecía la retirada de Piqué y Arteta no daba crédito. El entrenador del Arsenal miró incrédulo al periodista y a su jefe de prensa hasta que procesó la noticia.

"Vale, me acabo de enterar. Gracias. Siempre recordaré que tú me has dado la noticia", le dijo al periodista en cuestión tras la pregunta. Sin embargo, la sorpresa tenía una nueva fase. El periodista le comentó que se retiraría el fin de semana, algo que volvió a sorprender a Arteta: "¿Este fin de semana? Guau".

El alucina del entrenador del Arsenal se hizo rápidamente viral y muchos aficionador se sintieron representados con la reacción del español al enterarse de la retirada de Gerard Piqué.