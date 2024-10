Continúan saliendo a la luz las votaciones de los distintos periodistas que participaron en el Balón de Oro y ha llamado poderosamente la atención las de Bruno Porzio, periodista salvadoreño de 'El Gráfico'.

El mismo puso en primera posición a Jude Bellingham, seguido de Erling Haaland y Toni Kroos, dejando fuera del top 10 a Vinicius y poniendo séptimo a Rodri.

Sobre el centrocampista del Manchester City, no cargó contra su club, sino contra la selección española, que se coronó campeona de la Eurocopa.

"Es un jugador que no pudo llegar lejos en la Champions League, fue eliminado muy temprano. Un jugador determinante no te sale eliminado muy temprano. España ganó la Eurocopa de forma fraudulenta por esa mano no sancionada a Cucurella, por eso no considero válido la Eurocopa de España en mis votaciones. Por 5 partidos y medio no le puedo dar el Balón de Oro", explicó.

Sobre el brasileño explicó que "para haberlo puesto séptimo u octavo, no lo pongo": "A Vinicius Júnior yo no lo considero un jugador determinante en cuanto a juego. Pudo anotar goles importantes, elaborar jugadas importantes, pero su desplazamiento dentro del terreno de juego es en una zona bastante pequeña. No contribuye en fase de no posesión, por lo tanto creo que no es un jugador completo y no está entre los 10 mejores jugadores que están en Europa".