Lamine Yamal ya ha debutado con España. Ya ha hecho historia con España. El jovencísimo jugador del Barça, una de las grandes promesas del club culé, también lo es ya con una Selección con la que ha tenido sus primeros minutos ante Georgia. Con la que, al saltar al verde antes del descanso, ha entrado en el libro de efemérides.

Porque el chaval, el aún adolescente, se ha convertido en el más joven en enfundarse la camiseta de la Selección. A sus 16 años y 57 días, el azulgrana es, con diferencia, el más precoz en debutar con España.

Sí, y también es, con su tanto en el minuto 73, el más joven en marcar un gol con España. Porque sí, sin duda está tocado con una varita mágica.

Con una con la que bien podemos empezar a ilusionarnos. Quién sabe si también podemos empezar a soñar. Porque la realidad es la que es, la realidad es que apenas cumplidos los 16 ya sabe lo que es debutar en el Barça, lo que es ser titular en el Barça... y lo que es celebrar un gol con España.

Fue en el minuto 40 cuando saltó al verde. Sí, pronto. Muy pronto. Por algo por lo que a nadie le gusta salir. Porque Asensio se rompió. También Dani Olmo. Doble cambio. A escena Nico Williams y Lamine Yamal.

Gol no, golazo

El resultado, en ese momento, 0-4. Dos de Morata. Dos que fueron tres al final. El último, el del 1-5, sirvió de aperitivo para que anotasen Williams y Yamal. Menudo peligro había por la izquierda. Por ahí fue por donde llegó Nico. Por ahí fue por donde llegó el tanto de Lamine.

Jugadón y pase. Pase al corazón del área. La dejó pasar Merino, sabedor que había otro compañero mejor situado. Con su zurda, bien colocada y con efecto, para dentro. Entre tres futbolistas de Georgia.

Tuvo de hecho el octavo, en una acción en la que se vio lo que puede dar y da Yamal. Desborde. Velocidad. Ese jugador que encara. Que va hacia dentro. Y que decide bien. Pudo disparar, pero se la dejó a Mikel Merino. El rechazo le volvió a él, pero Mamardashvili envió el cuero a córner.

Un 2023 inolvidable

No va a olvidar jamás Lamine el día en que se convirtió en el jugador más joven en debutar con España. No va a olvidar jamás tampoco el día por ser el más joven en marcar con España. No va a olvidar esta temporada. Este año. El año en que la promesa que se sabía que era se va transformando en realidad.