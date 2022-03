Artem Dzyuba, capitán de la selección de Rusia de fútbol, no irá convocado en los próximas citas del equipo. Unas citas, por cierto, que están en el aire después de que la FIFA excluyera a Rusia por la invasión de las tropas de Vladimir Putin sobre Ucrania.

Ha sido el propio Dzyuba quien ha pedido no acudir convocado con su país, aunque ha querido dejar claro en un comunicado que esta decisión nada tiene que ver con la situación política actual.

"No fui a la selección rusa no por cuestiones políticas. Es una cuestión de circunstancias familiares, pero no me gustaría entrar en detalles. Durante este período de tiempo, me gustaría pasar tiempo con mi familia. Me parece que hubo un malentendido, Karpin me entendió mal, o sus palabras fueron malinterpretadas", ha dicho.

Valeri Karpin, seleccionador ruso, afirmó al dar a conocer la lista que Dzyuba no acudía a la cita porque "tiene muchos familiares en Ucrania": "El domingo hablamos por teléfono con Artem y aseguró que tiene muchas ganas de jugar en la selección. Pero ahora, debido a la difícil situación política en Ucrania, donde tiene muchos familiares, pidió disculpas y pidió por motivos familiares que no lo convocaran a esta convocatoria".