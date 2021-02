Mike Dean ha recibido amenazas de muerte en redes sociales después de que expulsara a Tomas Soucek en el partido que enfrentaba a Fulham y West Ham (0-0). El jugador visitante dio un codazo involuntario a Aleksandar Mitrovic y el árbitro, tras verlo en el monitor, enseñó la cartulina roja al checo al considerar la acción como una agresión.

La polémica expulsión no tardó en hacerse crítica en las redes, con duros mensajes hacia el colegiado inglés, algunos de ellos con amenazas de muerte. Además de ponerlo en conocimiento de la policía, el árbitro ha tomado la drástica decisión de no arbitrar la próxima jornada de la Premier League, según informa 'Sky Sports'. Aunque si lo hará en el próximo partido de la FA Cup entre Leicester y Brighton, según dicho medio. Desde el colectivo arbitral de fútbol británico han respaldado la voluntad del veterano colegiado.

"Las amenazas y el abuso de este tipo son totalmente inaceptables, por lo que respaldamos totalmente la decisión de Mike de dar parte a la policía de los mensajes que han recibido sus familiares". Nadie debería ser víctima de unos mensajes tan horribles. El acoso a través de las redes sociales no se puede tolerar en ninguna de sus formas, es algo contra lo que debemos poner más medidas", ha explicado Mike Riley, jefe del colectivo arbitral inglés.

Por su parte el West Ham ha recurrido la expulsión de su mediocentro y la federación ha decidido quitarle la roja. Por tanto, el exjugador del Slavia de Praga podrá ser convocado para el próximo partido de la FA Cup de los 'hammers' frente al Manchester United. Así mostró el futbolista su alegría en redes sociales tras la retirada de la sanción. "Me alegro de que se anule mi tarjeta roja contra el Fulham. Lo he comprobado, he disputado más de 200 partidos sin una sola tarjeta roja. Toda mi carrera.", dijo en su cuenta de Twitter.