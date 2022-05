Un acuerdo histórico. La Federación de Fútbol de Estados Unidos y las asociaciones de jugadoras y jugadores han llegado a un acuerdo para firmar un nuevo convencio que logra la igualdad salarial.

De esta manera la Federación garantiza "igualdad salarial por medio de términos económicos idénticos": "Compensación idéntica por todas competiciones incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y la introducción de un mecanismo idéntico para compartir todos los ingresos comerciales de ambos equipos".

El nuevo convenio contempla el "reparto igualitario" de ingresos por competiciones oficiales, partidos amistosos, derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas y premios por triunfos.

"Este es un momento verdaderamente histórico. Estos acuerdos han cambiado el deporte para siempre aquí en Estados Unidos y tienen el potencial de cambiarlo en todo el mundo", ha expresado Cindy Parlow Cone, presidenta de la Federación.

Un acuerdo firmado hasta 2028 y detalla que los ingresos logrados por la participación en los mundiales se repartirá de manera igualitaria a jugadores y jugadoras.

Estados Unidos es una de las selecciones más potentes en el fútbol femenino. Posee dos mundiales, en 2015 y 2019, y es siempre una de las grandes favoritas en cada torneo en el que participa. Situación muy diferente a la que se vive en la sección masculina.

The agreements, which run through 2028, contain:

➖ Equalization of FIFA World Cup prize money

➖ Identical appearance fees and game bonuses

➖ Commercial revenue sharing for the first time ever

CBA Fact Sheet » https://t.co/At6VSKzjiN pic.twitter.com/ugr7zxEu6k