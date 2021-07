Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del panorama futbolístico actual. La estrella del PSG es uno de los futbolistas más codiciados de Europa, y sobre todo por el Real Madrid. Su calidad sobre el terreno de juego es innegable. Sin embargo, son muchas las voces que le aconsejan salir del conjunto parisino para dar el salto definitivo en su carrera.

Así se lo advierte Nicolás Anelka. El exdelantero ha mandado una carta a Mbappé en la que le aconseja salir del Parque de los Príncipes y pone el Real Madrid como el equipo donde más posibilidades tiene para brillar.

"Tienes al menos dos opciones: quedarte en París o mudarte al Real Madrid. Ambos pueden ganar la Champions hoy en día. Esa decisión depende de lo que quieras lograr en el fútbol. Si quieres tener el mayor éxito, tienes que dejar el PSG en algún momento", afirma Anelka en una carta publicada por 'The Atheltic', donde también pone de manifiesto que si quiere ganar el Balón de Oro y sentarse en la mesa de Messi y Cristiano tiene que abandonar la capital francesa.

"Hagas lo que hagas en París será bueno, pero alguien siempre dirá: 'bueno, lo hiciste muy bien en el PSG, pero eso fue solo en Francia'. Las mejores ligas están en Inglaterra y España, por lo que no te has medido. Si Mbappé quiere ganar el Balón de Oro, que debería ser el objetivo para emular a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, hay que medirse con los mejores", dice Anelka sobre Mbappé, que por el momento no ha renovado con el PSG.