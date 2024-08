Argentina ya está fuera de los Juegos Olímpicos en la categoría de fútbol masculino. La Albiceleste, dirigida por Javier Mascherano, cayó frente a Francia en un partido de altísima tensión después de esos cánticos de los argentinos tras ganar la Copa América 2024.

Los galos tenían bien presente lo sucedido en ese autocar argentino, y al final del encuentro se vivieron momentos de gran nerviosismo entre los jugadores de ambos combinados.

Nicolás Otamendi, futbolista del Benfica y uno de los más experimentados de los JJOO, le mandó un mensaje en tono amenazante a uno de los jugadores rivales tras lo sucedido.

"Pueden festejar, pero donde está la gente, los familiares... Hay uno, que ni sé cómo se llama. Balde, Bade... no sé. Si tiene ganas de celebrar que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos", afirmó.

Porque estaba enfadado: "Me cabrea. Me cabrea mucho. No está bien que lo celebran en su cara".

"Les dije que así se defiende la camiseta de Argentina. Me molesta que vayan donde estaban los familiares para celebrarlo en su cara", sentencia el central de Argentina.