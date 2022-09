Sergio Reguilón ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid en la mañana de este jueves. Una incorporación que ha dividido a la afición por su pasado como futbolista del Madrid.

Preguntado sobre si celebraría un gol contra los blancos, el lateral no lo deja claro: "¿Cuántos goles he marcado en Liga? ¿tres? No creo que marque encima contra el Madrid sería mucha casualidad. Tendría que verme en la situación".

"Si me pongo en la piel de algunos aficionados, entiendo ciertos comentarios, la rivalidad que hay, pero al final, si lo miras con perspectiva, estamos todos en el mismo barco. Yo quiero lo mejor para el club, y la gente también. Creo que con el tiempo todo se pasará. Entiendo que por mi pasado no me quieran, pero todos queremos ganar", ha afirmado.

También ha relatado cómo se enteró del interés del Atleti: "Me llamó mi agente, me transmitió el interés del Atlético de Madrid, y en mi cabeza fue un 'boom'. Dije directamente que sí".

"De hecho, se efectuó todo muy rápido, en 48 horas estaba todo solucionado. Para mí fue un momento de mucha felicidad, me acuerdo de contárselo a mis padres, estaban súper ilusionados, y para mí eso no tiene ningún precio", ha explicado el defensa español.