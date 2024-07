Álvaro Morata ha sido el líder tanto dentro como fuera del campo. El delantero del Atlético de Madrid ha sido el encargado, al puro estilo Pepe Reina, de presentar a cada uno de sus compañeros. Un speaker de primer nivel que antes de presentar a cada uno de los 26 seleccionados por Luis de la Fuente ha dejado unas palabras a todos los presentes en Cibeles.

Arropado por todos los españoles que le cantaba el mítico "Campeones, Campeones", ha dedicado unas palabras después de levantar el trofeo de la Eurocopa al cielo de Madrid. "Somos campeones de Europa. Cuatro veces", ha gritado en el escenario.

También ha mostrado su "auténtico orgullo" por ser el portador del brazalete y aseguró haberse dejado la vida por conseguir un título así ante los miles de aficionados que se agolparon en la Plaza de Cibeles, punto final de la jornada de celebración que el equipo ha llevado a cabo por las calles de Madrid. "Somos campeones de Europa. Cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida", ha manifestado tras ser el primero en salir al escenario instalado a los pies del Palacio de Comunicaciones portando el trofeo y antes de animar a los presentes a cantar 'Campeones, campeones'.

"Para mi ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta Selección. Me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara", ha añadido entre gritos de "Morata, Morata". Asimismo, indicó: "Sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores... todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa".

"Es increíble. Espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. Ha sido mágico. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que nos han ayudado a conseguir la Copa del Europa y que no han estado en Alemania. También ha sido trabajo suyo, desde aquí un abrazo enorme. Os queremos mucho", ha explicado.

Además, se ha sincerado ante todos los presentes dejando en claro que a pesar de las constantes críticas que recibe por su falta de puntería, a ganas no le gana nadie: "Puede ser que la meta o a veces no, pero me dejo la vida".

Para terminar y antes de presentar a sus compañeros de Selección, Álvaro Morata se ha querido acordar de Iker Casillas, Fernando Torres, Xavi, Andres Iniesta... La generación dorada del fútbol español que nos dejó un triplete histórico con dos Eurocopa y un mundial que comenzó de una manera similar a la de este grupo: un equipo que generaba dudas y muchas críticas y que acabaron dominando el mundo del fútbol.