Mateu Alemany descarta cesar a Marcelino "a corto plazo" y reconoce contactos con varios clubes para la salida de Batshuayi

Mateu Alemany, director general del Valencia, aseguró que no hay una previsión por parte del club de destituir a corto plazo al técnico Marcelino García Toral. Preguntado por si destituirán al técnico asturiano si no ganan al Valladolid el próximo sábado, en liga, dijo que no iba "a entrar en el juego de las adivinanzas", pero subrayó que "el club no tiene previsión de tomar ninguna decisión a corto plazo en el terreno deportivo".

"No hay ninguna duda sobre el respaldo que tiene Marcelino y los jugadores en una situación muy complicada", dijo el directivo que apuntó que su afirmación es "suficientemente clara".