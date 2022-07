Triste, penosa y vergonzosa imagen dejó este lunes la presentación del exfutbolista español Albert Riera como nuevo entrenador del Olimpija de Ljubljana.

En su puerta de largo, el manacorí sufrió una emboscada de los 'Green dragons', el grupo ultra del conjunto esloveno.

Los radicales accedieron a la sala de prensa para protestar contra Adam Delius, millonario alemán que llegó a la dirección del club esta pasada temporada.

Junto a él llegó como director el croata Igor Barisic, que confió en Robert Prosinecki como técnico para terminar la temporada.

Al final, la campaña no salió como se esperaba y a pesar de que el entrenador contaba con el apoyo de la afición, sus desavenencias con la directiva hicieron que renunciara al cargo.

Por ello, cuando Riera fue testigo de las protestas de los ultras por su nombramiento, quiso desentenderse: "Esta rueda de prensa es para mi presentación, ¿tienen alguna pregunta sobe fútbol?, ¿deportiva?".

"¡Lárgate de aquí, no eres bienvenido!", le replicaron al exjugador del Espanyol, Liverpool y Mallorca, entre otros, que en 'El Chiringuito' quiso explicar su experiencia.

"No es el momento que deseas, estoy un poco en 'shock' porque el club no me había avisado de esto. El tema no va conmigo, es contra la gestión del club por parte del presidente", señaló.

"Son 10/12 personas que no hablan por el Olimpija de Ljubljana. Ha sido una anécdota, estoy bien y el presidente me ha pedido disculpas y me ha pedido que no me vaya", añadió.