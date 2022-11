Este miércoles, el Atlético Tucumán de la Liga Argentina confirmaba la muerte de su jugador Andrés Balanta tras desmayarse durante un entrenamiento la sufrir un paro cardíaco. Esta noticia pilló totalmente por sorpresa al Kun Agüero, que estaba haciendo una retransmisión en directo con los periodistas Morena Beltrán y Martín Souto.

Se encontraban haciendo una previa del vital Polonia-Argentina de este miércoles, pero eso pasó a un segundo plano tras enterarse de la noticia. "No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda", fueron sus primeras palabras, mientras tenía cara de incredulidad, boquiabierto.

Esto le hizo recordar al ex de Barça y Manchester City la arritmia que sufrió: "Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo 'eso te puede pasar'. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar".

"Sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, como que me apretaba fuerte. Me empecé a desesperar y ahí me agarró el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que como no bombeaba bien se me había ido para arriba. Entonces eso hace que la presión te ahogue y te desmayes", añade.

Agüero tuvo que ser sustituido en el minuto 37 de un partido de liga en el Camp Nou contra el Alavés, después de sentir mucho malestar. Se tiró al césped y los servicios médicos del club culé entraron para asistirle. A las semanas, se hizo oficial que tenía que dejar el fútbol.

También rememoró lo que le ocurrió a Christian Eriksen en la pasada Eurocopa: "Claramente es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro (cardíaco) y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije 'me estoy por desmayar'".

"Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas de Atlético. Qué mierda", dijo el argentino para cerrar el tema. Balanta ha perdido la vida con 22 años en el primer entrenamiento de la pretemporada del Atlético Tucumán.