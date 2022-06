Aurélien Tchouaméni ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El joven mediocentro francés portará el dorsal '18' en su espalda, número que utilizó Gareth Bale la última temporada. El último fichaje del conjunto blanco ha sorprendido a todos por su desparpajo y su perfecto castellano en rueda de prensa.

Ni siquiera Kylian Mbappé ha conseguido cambiar la idea de su compatriota, que tenía un objetivo muy claro. "Mbappé decidió quedarse en el PSG y quiso saber si podía irme allí... Le dije que mi primera opción era el Real Madrid y lo entendió perfectamente", apuntó el exjugador del Mónaco, con quien comparte admiración: "Zidane fue mi primer gran ídolo del Real Madrid".

Tchouaméni ya ha caído de pie entre el madridismo. "Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor cub del mundo. Estoy muy contento y vamos a trabajar mucho para continuar ganando más títulos para este club. Gracias al presidente, mi agente y mi familia por estar aquí y ¡Hala Madrid!", fueron sus primeras palabras.

"Tuve la oportunidad de decidir entre otros equipos pero cuando vino el Real Madrid no lo dudé ni un segundo. Es un sueño fichar por el Real Madrid. Vamos a trabajar mucho para ganar más títulos. Mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid", añadió el francés declarando su amor por el club blanco.

La presión por el precio de su fichaje y la gran competencia dentro del vestuario no parecen ser un obstáculo para Tchouaméni: "El precio del fichaje no me interesa nada y no voy a hablar de ello. ¿Competencia? Uno llega al mejor equipo del mundo y es normal que los mejores estén aquí".

El francés tiene claro quien es su referente, pero quiere recorrer su propio camino como jugador del Real Madrid, sin caer en comparaciones con sus compañeros. "¿Nuevo Casemiro? Yo intentaré inscribir mi propia historia. Si gano 5 Champions no lo habré hecho tan mal", sentenció.

Las épicas remontadas de los de Carlo Ancelotti esta temporada en la UEFA Champions League también le empujaron a tomar la decisión: "Cuando vi los partidos ante el PSG, Chelsea, City... le dije a mi agente que hiciera todo para fichar por el Real Madrid. Había hablado con otros equipos antes, pero en mi cabeza siempre sabía que podía llegar el Real Madrid".

Además, sus compatriotas serán claves para la rápida adaptación del jugador de 22 años de edad a la 'Casa Blanca': "Hablé con Camavinga cuando salían las noticias por la prensa. Está muy contento de que esté aquí. Karim es el mejor delantero del mundo. Me he fijado mucho en su carrera. Cuando todo empezaba a avanzar me escribió y me contó todo sobre el club".