Frenkie de Jong se convirtió en jugador del FC Barcelona después de un año de ensueño en el Ajax, en el que se destapó como uno de los centrocampistas con más futuro del mundo del fútbol. Y antes de tomar una decisión, optó por pedir consejo a su entonces seleccionador y ahora precisamente entrenador, Ronald Koeman.

"Hablé con él (por teléfono hace más de un año) y se mostró muy positivo sobre el Barcelona como club y también sobre Barcelona como ciudad. Así que lo que me dijo fue casi todo positivo. Me explicó que tenía que tener cuidado, que no debía ir demasiado a los restaurantes ni comer demasiado porque la vida en Barcelona es muy buena y a veces uno se siente como si estuviera de vacaciones todo el año", desveló De Jong en una entrevista con la página de internet de la UEFA.

"Sólo me dijo: 'Ten cuidado con eso y, por lo demás, todo está muy bien'. Al final, el fútbol es lo más importante", completó el centrocampista, que precisamente ha dado un paso adelante bajo las órdenes del técnico holandés.

"La vida en Barcelona es muy cómoda. Es muy buena porque el clima es muy bueno, mejor que en Países Bajos. Tenemos la playa, tenemos las montañas y la gente es amable conmigo. Estoy disfrutando mucho de la vida en Barcelona", contó.

Por otro lado, aseguró que actualmente la comunicación entre él y Koeman "es muy buena" y le explicó lo que exige su posición. "Está muy claro. Cuando habla, le escuchas porque tiene esta autoridad, este poder -no sé cómo explicarlo- y, por supuesto, tiene muchos conocimientos sobre fútbol porque creo que entiende el fútbol y fue un gran jugador antes. Así que, si intenta enseñarte algo, escuchas", comentó.