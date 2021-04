La Superliga europea se encuentra agonizando después de que en la noche de este martes los seis clubes ingleses que habían dado el pistoletazo de salida a la competición dieran un paso atrás y se retirasen del proyecto.

Sin United, City, Chelsea, Arsenal, Liverpool y Tottenham, además de la negativa de Bayern de Múnich y París Saint-Germain, hace prácticamente imposible que se lleve finalmente a cabo la idea preconcebida para la Superliga.

Así lo ha asegurado Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y una de las caras visibles de la Superliga. Apenas unas horas después de explicar que el proyecto seguía "adelante" con una perspectiva de éxito del "100%", el mandatario turinés ha explicado que "la Superliga no puede seguir sin los 6 equipos ingleses".

"¿De verdad puedes progresar con un proyecto para una Superliga con cinco o seis equipos?", le ha planteado a Agnelli en una entrevista a 'Reuters', a lo que el presidente bianconero se ha mostrado tajante.

"Mira, creo, para ser franco y honesto: no, evidentemente ese no es el caso así que quiero decir que no estaría hablando tanto de hacia dónde ha ido ese proyecto, sigo convencido de la belleza de ese proyecto, de la valor que se hubiera desarrollado a la pirámide, de la creación de la mejor competencia del mundo, pero evidentemente no. Quiero decir, no creo que ese proyecto esté todavía en marcha", ha señalado.