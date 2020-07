Achraf Hakimi ya es nuevo jugador del Inter de Milán. Sin embargo, su contrato esconde un matiz que Edu Aguirre desveló en exclusiva en 'El Chiringuito': el Real Madrid tendrá derecho de tanteo por su fichaje a partir de su tercera temporada en Italia.

Por lo tanto no es descartable que el joven marroquí vuelva a pisar el césped del Santiago Bernabéu vestido de blanco. Este viernes se ha despedido de la afición blanca en una emotiva carta que esconde algunos mensajes relacionados con este posible regreso.

"Nunca había imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar, pero siempre será el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer", comienza el canterano.

"El Real Madrid es mi casa, fui criado, mimado y educado para que llegara a ser la persona que ahora mismo soy. En el Real Madrid no solo se forman deportistas. Entré por la puerta de Valdebebas con 6 años sin poderme imaginar lo feliz que iba a ser allí dentro", detalla.

Gracias a todos y cada uno de los trabajadores del Club, a mis entrenadores y a todos mis compañeros (la mayoría amigos de verdad) que me han acompañado en esta bonita etapa de mi vida", relata.

"Por último, agradecer a todos los madridistas que me apoyaron y que seguirán apoyando al equipo en todo momento. Ahora seré uno más de ellos", sentencia.