Emmanuel Adebayor jugó tanto en el Real Madrid como en el Manchester City. Y el delantero analiza en profundidad la vuelta de la eliminatoria que disputarán ambos equipos el próximo viernes.

Cree que el cuadro blanco no es favorito... porque no tiene a Cristiano Ronaldo en sus filas. Así lo afirma en una entrevista en 'AS'. "Si me hubieses preguntado esto hace dos años, te diría que sí. El Madrid sí sería favorito con Cristiano Ronaldo", afirma.

"Ellos tenían a esa máquina goleadora. Él podía hacer la diferencia en cualquier momento y lograba 50 goles por temporada. Perdieron el primer partido en casa, en el Bernabéu 2-1, y va a ser muy difícil con los fans, con el Manchester, la ciudad, el tiempo... Pero no es imposible. El Madrid tiene muchos jugadores con mucha experiencia como Marcelo, Benzema, Courtois y están preparados para los grandes partidos", explica el ahora delantero del Club Olimpia uruguayo.

Por otro lado, asegura que el City de Pep Guardiola "mereció ganar" en el Santiago Bernabéu y da algunas claves del choque: "La primera mitad estuvo igualada, pero todo pasó en 50 minutos. El Madrid iba 1-0, luego 1-1 y después Sergio Ramos acaba con tarjeta roja. Esto sólo pasa en los grandes encuentros y vamos a disfrutar mucho en la vuelta".

Tanto Real Madrid como FC Barcelona deberán disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa antes de acceder a la fase final de Lisboa. Allí ya espera el otro equipo español, el Atlético de Madrid, que eliminó al campeón, el Liverpool.