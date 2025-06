El accidente de Raúl Albiol cuando iba a firmar por el Getafe que casi le cuesta la vida

El futbolista Raúl Albiol sufrió un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. Fue en 2004 cuando iba a firmar por el Getafe. Le ha contado a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' qué recuerdos tiene de aquel accidente de coche cuando se dirigía hacia la ciudad de Getafe.

"En principio íbamos a viajar con el coche de mi padre, pero se estropeó esa mañana y fuimos con el que entonces era el representante. Yo iba detrás. El coche dio vueltas de campana y yo no llevaba cinturón. Estaba mirando la mochila porque estaba viendo si tenía las botas y luego se me olvidó ponérmelo", cuenta el futbolista, que ha dejado el Villarreal en este mercado de fichajes.

Perdió al conocimiento al salir despedido: "La puerta se rompió al dar vueltas de campana y salí disparado a la autovía. Pierdo el conocimiento. Me pasé una semana en coma inducido".

"Cuando me despierto veo todo luces y veo que estoy vivo. Lo primero que hago es mirarme las piernas porque yo quería jugar a fútbol", explica.

El Getafe tuvo un gesto muy bonito con él. Le mantuvo la ficha a pesar de que no iba a poder jugar en toda la temporada: "Firmé el contrato en el hospital. Vinieron Ángel Torres y Aldredo Duro y firmé. Me dijeron que aunque no iba a jugar en todo el año que mantenían la ficha".