Roman Abramovich podría pasar de dirigir un club de fútbol a una negociación de paz. La intervención del propietario ruso del Chelsea puede ser clave en la reunión de paz por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, iniciado tras la orden lanzada por Vladimir Putin para llevar a cabo una intervención militar especial.

Según el medio 'Jewish News', Abramovich habría aceptado la oferta que recibió de Ucrania el pasado fin de semana para mediar en el conflicto y tratar de llegar a un acuerdo en la reunión que se producirá en Bielorrusia, con la intención de detener los ataques de las tropas rusas que buscan la invasión del país ucraniano.

El objetivo es claro: encontrar rápidamente una "resolución pacífica" de la guerra. "Puedo confirmar que la parte ucraniana se puso en contacto con Roman Abramovich para pedirle apoyo con vías a lograr una resolución pacífica y que ha estado tratando de ayudar desde entonces", dijo un portavoz del ruso al propio medio.

"Teniendo en cuenta lo que está en juego, pediríamos que se comprenda por qué no hemos comentado ni la situación como tal ni su participación. Aunque la influencia del señor Abramovich es limitada, él es el único que respondió y se encargó de intentarlo. Si esto tendrá un impacto o no, no lo sé, pero yo mismo estoy en contacto con el personal de Zelenski y sé que están agradecidos por sus esfuerzos genuinos", zanjó.

