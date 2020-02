La 'Quebec Major Junior Hockey League' se va a reunir para decidir el futuro del hockey canadiense. Tanto propietarios como presidentes de los 18 equipos que conforman el circuito Courteau se sentarán para decidir si las peleas en la pista de hielo pueden continuar sin consecuencias.

El objetivo de esta reunión es prohibir los enfrentamientos que suceden entre los jugadores durante los partidos, algo ya considerado como habitual en el hockey. Quieren que esto cambie y que mejor que hacerlo desde el principio, por eso van a tratar de cesarlo en la liga junior.

En caso de que llegaran a un acuerdo, para lo que necesitarían dos tercios de los votos a favor, la QMJHL haría historia convirtiéndose en el primer circuito junior de importancia internacional en acabar con las peleas sobre el hielo.

“Es difícil predecir exactamente cuáles serán las medidas adoptadas por los miembros de la liga, ya que esta propuesta aún no ha sido apoyada y el debate aún no ha tenido lugar. Pero creo que claramente hay un interés en el seno de la liga para que las peleas sean castigadas más severamente ", ha explicado Ronald Thibault, copropietario del Sherbrooke Phoenix, para 'Radio Canadá'.

Hasta ahora nunca se ha sometido una propuesta así a votación, y eso que se intentó en 2008 cuando un comité presidido por Jacques Tellier y Danièle Sauvageau propuso que se expulsara a los jugadores que se pelearan durante 15 minutos. Sin embargo, la QMJHL no quiso aceptar la propuesta argumentando que las peleas estaban disminuyendo.

Ahora, además de tratar de prohibirlas, quieren endurecer las sanciones que ya existen. Actualmente si dos jugadores se pelean en los últimos cinco minutos son expulsados además de suspendidos de próximo partido. En la reunión tratarán de que la sanción aumente a dos o más encuentros.

Thibault, que ha asegurado que ellos están a favor de acabar con las peleas, no está seguro de que la votación acabe de forma favorable: "Está claro que nuestra organización votará a favor de la abolición de las peleas. Estamos en esta etapa No tiene sentido pelear en una pista de hielo. Al mismo tiempo, no me atrevo a salir y predecir el resultado de la votación. Sé que habrá un buen debate y que este es un tema delicado. La adopción de dicha regla requerirá un juicio excelente y una mayor vigilancia por parte de nuestros árbitros".

Finalmente, aunque este sea el tema central, también tratarán de reducir el número de partidos que se juegan al año. Si hoy en día la temporada cuenta con 68 encuentros, quieren que el calendario sea de entre 60 y 64.

Una reunión que será seguida en todo el país, ya que nunca antes había ocurrido algo así en el mundo del hockey.