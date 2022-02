Conor McGregror, que ostenta dos títulos en dos categorías diferentes, se encuentra en plena recuperación de la grave lesión que sufrió en julio de 2021 durante su pelea contra Dustin Poirier. El irlandés ha anunciado su regreso mediante unas declaraciones que han llamado el interés de los aficionados a la UFC.

“Abril. Dicen que en abril podré hacer sparring”, señaló . McGregor, de 33 años, afirmó, en Irlanda, a ‘Severe MMA’ que irá “día a día” en su recuperación. “Una vez que vuelva a hacer sparring veré cómo está mi peso, veré cómo me siento y qué estilo tengo. Imagino que tendré que desarrollar un estilo distinto de pelear”, comentó el irlandés en relación al aumento de masa muscular tras los siete meses en los que se ha visto alejado del octógono.

“Me siento mejor, me dicen que me lo tome con calma”, indicó McGregor, que se encuentra practicando ‘shadowboxing’, es decir, golpear al aire en movimiento, una técnica que emplean los boxeadores para calentar, mantener su condición física y mejorar sus golpes. “Siento que me estoy poniendo en forma”, sentenció después del notable aumento de masa muscular.

En sus comienzos como profesional la báscula mostraba unos 63,5 kilos. En la actualidad supera los 80 kilos y presume, por redes sociales, de su cambio físico, pero aún no confirma la categoría en la que competirá tras su regreso. “Cada día es una lección nueva, nos hacemos mejores. Creo que la gente va a empezar a respetar diferentes aspectos de mi juego”, señaló el bicampeón.

Antes de protagonizar unas polémicas declaraciones se pronunció acerca de su lesión. “El hueso se recuperará, se conectará de nuevo a sí mismo y será como si nunca hubiera sucedido”, comentó. Por el momento afirma poder realizar arrancadas, pero con precaución en los “pequeños giros”.

“Podría abofetear a la mayoría de estos muchachos a finales de abril”, sentenció el irlandés en unas polémicas declaraciones donde, además, comentó estar dedicado a su trabajo al 100% y, para llegar en las mejores condiciones posibles, se mantendrá alejado del “suave whisky irlandés”.