"Marco no murió por la cocaína, él fue asesinado". Son las sorprendentes declaraciones de Fabio Miradossa sobre Marco Pantani, quince años después de que el campeón de Tour y Giro de 1998 fuera encontrado muerto en un hotel de Rímini por un supuesto paro cardíaco tras abusar de las drogas.

Ahora, el programa italiano 'Le Iene', que se emite en 'Italia 1', reabre el caso entrevistando en exclusiva a Miradossa, la persona que suministró al fallecido ciclista su última dosis de cocaína: "Quizás quienes lo mataron no querían hacerlo, pero lo hicieron. No sé por qué los jueces y la policía no han investigado más a fondo el caso. Ellos dijeron que estaba abducido por los narcóticos, pero estoy seguro que cuando lo asesinaron, porque lo hicieron, él estaba perfecto", argumenta Fabio, devolviendo a la actualidad un caso que conmocionó a Italia y al mundo del ciclismo, puesto que 'El Pirata' gozaba de gran popularidad y no menos respeto en el pelotón.

Un talento caído en lo profesional y envuelto en misterio en lo personal, que finalizó su vida con 34 años en la habitación de un hotel, generando tanta tristeza como expectación.