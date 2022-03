Pavel Sivakov ha podido 'burlar' las nuevas normas por parte de la UCI contra los deportistas procedentes de Rusia y Bielorrusia. La Unión Ciclista Internacional ha aceptado el trámite y ha anunciado oficialmente el cambio de nacionalidad del ciclista ruso, que pasa a ser francés.

Desde ahora, el ciclista del equipo INEOS Grenadiers, no se verá afectado por el veto al que era su país por parte de la Federación Internacional y participará con total normalidad en todas las competiciones nacionales o nacionales y en los Juegos Olímpicos bajo la bandera y el himno francés.

Así lo comunicó su propio equipo: "Este miércoles 2 de marzo de 2022, la UCI concedió oficialmente el cambio de nacionalidad de Pavel Sivakov de ruso a francés. Ambas federaciones de ciclismo han sido notificadas y esto ahora permite a Pavel correr bajo la bandera francesa en eventos nacionales, Mundiales y Juegos Olímpicos".

The UCI have officially granted @PavelSivakov a change of nationality from Russian to French.https://t.co/kNxMvcS2fz pic.twitter.com/AD6xA45bAH — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 4, 2022

Sivakov había solicitado con anterioridad el cambio de nacionalidad pero el conflicto bélico provocado por la invasión de las tropas rusas a Ucrania hizo que pidiera la aceleración del proceso y poder realizar todos los trámites necesarios lo antes posible.

"Hace tiempo que quería convertirme en ciudadano francés y había hecho la solicitud a la UCI, pero dado lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, quise acelerar esto. Quiero agradecer a la UCI y al equipo de INEOS Grenadiers por apoyarme en este proceso y ayudarme a hacerlo realidad", confesó.

"Tener ahora la oportunidad de competir como ciudadano francés en eventos internacionales me hace increíblemente feliz. Sería un sueño correr en París en los Juegos Olímpicos de 2024 con Francia y esto es algo que el equipo ha dicho que apoyaría por completo", añadió.

Nació en San Donà di Piave (Italia) pero pasó toda su infancia en territorio francés (Haute-Garonne). Desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara la orden para iniciar la intervención militar especial, Sivakov lo ha condenado públicamente.

"Nací en Italia y me mudé a Francia cuando tenía un año. Francia es donde crecí y me eduqué, y donde me enamoré del ciclismo, que es lo que me hizo feliz. Así llegué a ser profesional. Es como en casa", destacó el ciclista.

"Como dije anteriormente, estoy totalmente en contra de esta guerra y todos mis pensamientos están con el pueblo ucraniano. Como la mayoría de las personas en todo el mundo en este momento, espero la paz y el rápido fin del sufrimiento que está ocurriendo en Ucrania", indicó.

Actualmente, a sus 24 años de edad, vive en Andorra y en su palmarés cuenta con la Vuelta Polonia o el Tour de los Alpes, entre otras pruebas. Uno de sus mayores logros fue obtener el noveno puesto en su debut en un Giro de Italia, en 2019.