El ciclismo está de luto. Olivia Podmore, ciclista olímpica de Nueva Zelanda, ha sido hallada sin vida en su domicilio después de publicar un mensaje en sus redes sociales que preocupó a sus fans.

Este fue el mensaje: "El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes".

Podmore participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y era una de las deportistas más conocidas de su país. El shock es total en Nueva Zelanda al conocer la noticia.

La federación de ciclismo de su país ha publicado este emotivo mensaje: "Todos los miembros de Cycling New Zealand estamos devastados por la repentina pérdida de nuestra joven ciclista Olivia Podmore. Olivia era una ciclista muy querida y respetada dentro del equipo de Nueva Zelanda y en toda la comunidad ciclista. Mucha gente están comprensiblemente devastada e intentando comprender qué es lo que ha pasado. Hemos estado y seguiremos dando nuestro apoyo a nuestro staff y corredores, a la comunidad ciclista y a todas las personas cercanas a Olivia".