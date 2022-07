Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia y gran favorito para vestir el maillot amarillo en París, vive un auténtico drama familiar. Tal y como recoge el diario Marca, la prima de 10 años del corredor esloveno se encuentra desaparecida desde noviembre de 2021, tras unirse a una secta negacionista del COVID junto a su madre.

"¡Ayuda! Mi primita Julija está desaparecida", compartió el ciclista esloveno en su cuenta de Instagram.

El citado medio recoge las palabras de Peter Pogacar, padre de la menor: "Tengo que seguir adelante. Hacer todo lo posible y ser fuerte".

"La secta no tiene nombre. La dirige Lana Praner. No se ven a ellos mismos como una secta, pero lo son", dice el padre de la niña, que apunta directamente a la madre como responsable de todo.

"Me preguntó que hará ahora. ¿Estará bien? ¿Sana? ¿Sonreirá? No tengo ni idea. No tengo respuestas a esas preguntas", cuenta.

Y sigue: "Hay millones de preguntas, pero no hay respuestas. Son una secta peligrosa que apoya ocultar a un niño".

"Doy una recompensa de 10.000 euros a quien la encuentre. Confío en que alguien llame", dice.

Fue el día 1 de noviembre cuando, tal y como recoge epe.es, Peter Pogacar encontró una carta escrita por su hija.

"Querido papá. He decidido darte este pequeño trozo de papel para que un día triste sea más brillante para ti. Te quiero, Julija", contaba el escrito.

Fue la última vez que la vio, tras haber pasado una semana con ella. Julija volvía con su madre, pues los progenitores estaban separados desde que la pequeña tenía un año.