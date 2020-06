Virginia Fuchs, boxeadora de peso mosca, se ha librado de una sanción por sustancias dopantes. La púgil dio positivo en letrozol y en GW1516, pero ha podido probar que los restos que se hallaron en su organismo, allá por el mes de febrero, se debieron... al sexo.

A las relaciones sexuales que mantuvo con su novio, sin protección, antes de hacerse los test de dopaje. "Las bajas cantidades de metabolito de letrozol y metabolitos GW1516 detectados en su muestra fueron consistentes con la exposición reciente a sustancias a través de transmisión sexual", confirmó la USADA.

La boxeadora, a través de las redes sociales, se ha mostrado "aliviada": "La USADA ha completado una exhaustiva investigación para darse cuenta de que mi caso era único, y que no he trascendido ninguna norma".

"Ha sido una gran lección, pero se acabó. Ahora estoy totalmente concentrada en Tokio", afirmó Fuchs.

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo.