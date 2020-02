Un mes después del fallecimiento de Kobe Bryant junto a su hija Gianna en un accidente de helicóptero, el mundo sigue conmocionado por la perdida, pero los que no podrán olvidar aquel momento son los jugadores de su antiguo equipo, los Lakers, que se enteraron en pleno vuelo regresando a Los Ángeles. Ahora, ESPN ha desvelado los detalles de aquel momento.

Era el día en que LeBron James había logrado batir a Kobe Bryant colocándose como tercer mejor anotador de la historia y era hora de volver a casa. Como el vuelo era largo, los jugadores se durmieron nada más despegar. Solo dos personas se quedaron despiertos, el entrenador Frank Vogel y Alison Bogli, la directora de relaciones con la prensa. Y fue esta última quien recibió la primera noticia del accidente del helicóptero de Bryant. Nada más enterarse transmitió la noticia a Vogel, quien no se lo podía creer: "Al principio pensaba que se trataba de una locura, una información falsa. No podía ser verdad. De ninguna manera. Sólo esperaba el momento en el que me dijeran que todo era falso".

"Cuando confirmé la veracidad de la noticia al 100% fue cuando decidí hablar con los jugadores. Sentí que como entrenador y líder del equipo tenían que oír las noticias de mi boca directamente", ha recordado el técnico de los Lakers. Sin embargo, antes de que el técnico pudiese reunir a sus jugadores y informarles de la tragedia, la noticia ya había corrido dentro del avión.

Los primeros en enterarse fueron Dwight Howard y DeMarcus Cousins, quienes trataron de informar a Anthony Davis, quien estaba viendo una película cuando se percató de que Howard no podía parar de llorar. Hasta se tuvo que encerrar en el baño para llorar desconsoladamente.

Después del shock inicial que supuso para Davis enterarse de que Kobe había fallecido, entendió que había que despertar a alguien, Lebron tenía que conocer la noticia, pero este no se lo quería creer. "Por favor deja de jugar, dejad de jugar conmigo", fueron las primeras palabras de James.

La noticia ya se había esparcido por todo el avión, y la plantilla estaba dividida entre los que todavía continuaban en shock y los que no podían dejar de llorar, pero la situación no había hecho más que comenzar, y la cosa iba a empeorar.

Bogli volvió a recibir una nueva noticia sobre el accidente, Kobe no iba solo, volaba con su hija Gianna y otras siete personas, no hubo supervivientes. Después de transmitir a todos los jugadores las últimas informaciones, LeBron recupero fuerzas y tomó el mando, reunió a toda la plantilla y para orar juntos. "Sólo queríamos salir de ahí. Necesitábamos bajar de ese maldito avión. Sólo queríamos volver a casa y estar con nuestras familias", ha confesado Anthony Davis.

Un vuelo que la plantilla de los Lakers jamás olvidará, porque vivieron una pesadilla que siempre les perseguirá.