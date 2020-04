Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto, ha denunciado en sus redes sociales que no le hacen la prueba del coronavirus de tener los síntomas y ser paciente de riesgo de esta enfermedad. "Les conté que tengo tos, fiebre, dolor de cabeza...", empieza.

"Llamé al número de teléfono, les dije que tengo asma y esclerosis múltiple y me reconocieron que soy paciente de riesgo", dice.

A pesar de todo, afirma que no le hacen la prueba hasta que se encuentre "peor": "Me dijeron que no, que no me iban a hacer el test hasta que me encontrase peor".

"A una persona de riesgo habría que hacerle la prueba cuanto antes para ver qué es lo que tiene. Entiendo que es el protocolo aquí en Euskadi, pero espero que vaya cambiando esto", finaliza.

Asier de la Iglesia se convirtió en el primer jugador con esclerosis múltiple en debutar en la ACB. Fue en mayo de 2018, con el Delteco BBC.