Tracy McGrady, rival y amigo de Kobe Bryant en las canchas de baloncesto, fue entrevistado en 'The Jump', programa presentado por Rachel Nichols, donde habló sobre la figura de Bryant durante todos los años que había conocido a la leyenda de los Lakers.

Durante la entrevista, dejó una frase que sorprendió a Nichols. "Suena de locos, pero Kobe lo dijo. Solía decir todo el rato: 'Quiero morir joven. Quiero ser inmortalizado'. Pensaba que estaba loco. 'Quiero que mi carrera sea mejor que la de Michael Jordan y quiero morir joven', decía. Yo pensaba que estaba tan loco por decir eso...", comentaba McGrady.

"Tuve un baile de mi hija ayer. Cuando me dijeron la noticia... no me lo podía creer. Estoy devastado", relata el exjugador y miembro del 'Hall of Fame'.

Nichols cree que esa versión encaja con el Kobe joven, pero matiza que el Kobe adulto quería estar cerca de sus hijas, ser un padre modelo. McGrady valora la importancia de la figura de Kobe en sus primeros años en la NBA.

"Siempre me daba un buen consejo, porque éramos hermanos. Nuestra relación se fue perdiendo por su mentalidad. Luego los dos tuvimos niños, les entrenábamos, volvimos a conectar...", asegura McGrady antes de derrumbarse.