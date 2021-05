Luka Doncic demuestra que es un crack en cada partido de la NBA, y también en cada calentamiento. Se acaban los calificativos para definir al esloveno, que ha vuelto a ser protagonista de un lanzamiento espectacular. En el entrenamiento previo al partido de los Dallas Mavericks frente a los New Orleans Pelicans, Doncic se volvió a sacar otro tiro de su extenso repertorio baloncestístico.

El esloveno cogió el balón por detrás de la canasta y no se le ocurrió otra cosa que, de espaldas al aro, probar un tiro botando el balón contra el suelo. Para sorpresa de Luka, la pelota entró limpia. Otra genialidad de Doncic, que esta vez pasó algo desapercibida. Tras meter semejante lanzamiento, el base de los Mavs se percató de que la mayoría de las cámaras no captaron la secuencia. Menos mal que dos de ellas, casi de casualidad, grabaron la obra de arte del ex del Real Madrid, que posteriormente la subió a redes sociales.

Ya en el partido, Doncic volvió a ser clave en la victoria de los Mavericks frente a los Pelicans por 125-107. El '77' consiguió un doble-doble, al anotar 33 puntos, ocho rebotes, y 12 asistencias. El esloveno sigue en estado de gracia y rompiendo récords en la mejor liga de baloncesto del mundo. El último de ellos lo logró el pasado fin de semana frente a Cleveland Cavaliers, partido en el que Luka alcanzó los 5.000 puntos en la NBA, convirtiéndose en el cuarto jugador más joven en llegar a esa cifra en la historia de la competición.