Los Oklahoma City Thunder cortan a Álex Abrines debido a sus problemas personales

Los Thunder de Oklahoma City confirmaron antes del partido que disputan contra los Rockets de Houston la baja del escolta español Álex Abrines, que se encuentra afectado por un problema personal, que hasta el momento, ninguna de las dos partes ha revelado.

La baja ha sido acordada por ambas partes y Abrines ha decidido que lo mejor era alejarse del baloncesto para centrarse por completo en su problema personal. El entrenador de los Thunder, Bill Donovan, no quiso comentar sobre el asunto y se refirió al comunicado oficial del equipo en el que se anunciaba la baja de Abrines, quien precisamente dejó de jugar con el equipo afectado por una infección vírica el día de Navidad cuando ambos equipos se enfrentaron en el Toyota Center.

Donovan el pasado martes sobre la ausencia de Abrines dijo que "todavía está luchando por algunas cosas y no pudo estar aquí esta noche". El entrenador lo había incluido en la lista de los jugadores activos, pero no jugó con el equipo. "Honestamente vamos día a día con él y continuamos apoyándolo. Él está alrededor del equipo, siempre hablamos y nos comunicamos", subrayó Donovan, quien tampoco aportó ninguna información sobre el problema personal que enfrenta Abrines y que no ha podido superar.

Dos partidos desde el 23 de diciembre

A pesar de ser dado de baja de la plantilla, los Thunder reiteraron que seguirá siendo de la "familia" del equipo de Oklahoma City. Abrines, de 25 años, ha aparecido en solo dos partidos desde el 23 de diciembre, sin participar por razones personales. El jugador mallorquín disputó seis minutos contra los Magic de Orlando el 29 de enero y nueve minutos contra los Heat de Miami el 1 de febrero.

Estuvo alrededor del equipo mientras se enfrentaba con el asunto personal no revelado, con la organización Thunder ofreciendo el mayor apoyo posible. Abrines fue seleccionado con el número 32 en el sorteo universitario de 2013 por los Thunder después de jugar profesionalmente en España. Firmó con los Thunder en 2016 después de cuatro temporadas con el FC Barcelona, donde fue nombrado EuroLeague Rising Star.

Conocido por sus tiros desde fuera del perímetro, Abrines tuvo problemas para encontrar un ritmo de los triples esta temporada, aunque logró un récord de siete triples contra los Hawks de Atlanta el pasado noviembre. Se esperaba que fuera un jugador importante para los Thunder como complemento a la aportación ofensiva del base Russell Westbrook y el alero Paul George. Abrines se convertirá en agente libre con restricciones este verano, pero se desconoce cuál será el próximo destino en su carrera profesional.

31 partidos esta temporada

El internacional español, en los 31 partidos que disputó esta temporada, logró promedios de 5,3 puntos y 1,5 rebotes. Mientras que desde que llegó a la NBA disputó 174 partidos y consiguió promedios de 5,3 puntos y logró un 36,8 por ciento de acierto en los triples.

Después de traspasar la pasada semana al escolta francés Timothe Luwawu-Cabarrot a los Bulls de Chicago, los Thunder ahora tienen 12 jugadores en la lista de jugadores garantizados. Por cumplimiento del reglamento, los Thunder deberán agregar a la plantilla dos jugadores dentro de las próximas dos semanas.

Se espera que los Thunder usen contratos de 10 días para llenar el vacío mientras esperan a que haya la oportunidad de conseguir a los jugadores que le puedan ser útiles como reservas. Los jugadores son elegibles para los playoffs siempre y cuando estén exentos el 1 de marzo.