Rudy Gobert ha sido el primer jugador de la NBA en dar positivo por coronavirus. Horas después, su compañero Donovan Mitchell también ha dado positivo. Ambos son jugadores de los Utah Jazz. En la madrugada del jueves, su partido ante Oklahoma City Thunder fue suspendido porque el pívot francés estaba enfermo. Minutos después se confirmó que estaba infectado.

Pero además de la noticia de su positivo, Gobert ha aparecido en todos los medios por una broma de mal gusto con los micrófonos de los periodistas. A pesar de las recomendaciones de no tocarlos, lo hizo y ahora ha tenido que pedir perdón.

"Quiero agradecer a todos por la preocupación y el apoyo en las últimas 24 horas. He pasado por muchas emociones desde que conocí mi diagnóstico: miedo, ansiedad y vergüenza. Lo primero y más importante es que me gustaría pedir públicamente disculpas a la gente a la que he puesto en peligro. En ese momento no tenía ni idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusa. Espero que mi historia sirva como una advertencia y cause a todo el mundo que se lo tome en serio. Haré lo que pueda para ayudar usando mi experiencia de una manera para educar a los demás y prevenirles de la propagación del virus. Estoy bajo un gran cuidado y me recuperaré. Gracias de nuevo por todo el apoyo. Pido a todo el mundo que tome todas las precauciones para mantenerse a salvo y sano. Amor", ha escrito en Intagram.

La NBA, suspendida

La mejor competición de baloncesto del mundo se ha suspendido hasta nueva orden ante la amenaza del coronavirus. De momento son dos los jugadores que han dado positivo (Gobert y Mitchell), aunque no se descarta que otros de Utah Jazz también estén infectados.