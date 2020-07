El base español Ricky Rubio ha confirmado que ha pasado el coronavirus y ya se ha integrado en los entrenamientos de Phoenix Suns, con vistas a disputar la recta final de la temporada NBA en la llamada 'burbuja' de Orlando.

En una comparecencia ante la prensa, Rubio explicó que una infección por coronavirus era la razón que le había mantenido apartado de su equipo, con el que ya se ha reintegrado y ha completado su primer entrenamiento junto con sus compañeros.

"Sí, ha sido COVID", respondió para explicar su tardío ingreso en la 'burbuja'. De esta forma, el MVP del último Mundial ya forma parte de la concentración en Disney World de la NBA, que esté miércoles ha arrancado sobre la cancha con la disputa de los primeros partidos amistosos, a una semana de que se reanude la temporada regular.

El caso de Rubio es el segundo positivo que se conoce en el equipo, después del de el australiano Aron Baynes. Antes de el anuncio del español, su entrenador descartaba hablar sobre otros posibles positivos. "No voy a comentar sobre quiénes están y no están. Voy a dejar eso para el mánager general James Jones. Ya sé que las plantillas han sido anunciadas, pero de nuevo, estamos con lo de quién está y quién no, que conduce a especulaciones. Así que voy a dejar esto para James", dijo.