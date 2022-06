"Volver a Europa no sería doloroso en lo más mínimo, no cierro ninguna puerta": así de contundente se ha mostrado Facundo Campazzo en una entrevista con 'TN Deportivo' analizando su futuro.

El base argentino es actualmente agente libre tras finalizar su vinculación con los Nuggets después de dos años en Denver.

Precisamente, llegó allí tras dar el salto de la mano de un Real Madrid al que situó en lo más alto de Europa... y donde podría volver si no le sale una oferta en la NBA.

"En lo personal sería iluso de mi parte obsesionarme con quedarme en la NBA. Quizás hasta ni tenga ofertas. Siempre el Real Madrid fue una segunda casa para mí, pero tengo que esperar. La verdad es que no tengo otra opción", ha explicado, dejando abierta tanto la puerta de seguir en Estados Unidos como la de volver a España.

Aquí, se disputaría un puesto con Sergio Rodríguez en lo que sería una de las mejoras duplas en Europa, pero Campazzo, por el momento, tiene la idea de seguir en la NBA.

"No sé qué voy a tener a disposición, pero sé qué no va a pasar. No va a venir un equipo a decirme: 'Bueno, sos el base titular' o 'Vas a ser el dueño de la segunda unidad'. Quizás pase lo mismo que en estos años, que tuve que ganarme un lugar en el equipo en la rotación. Pero eso me gusta, me mantiene alerta para no dormirme. A partir de ahí tomaré la mejor decisión", ha señalado.

Eso sí, sabe que volver al Madrid no es bajar un peldaño a lo que exigencia se refiere: "Sí, ni hablar. Es un club que te demanda siempre pelear cosas importantes y eso te pone al 100% desde el primer partido. Y se disfruta mucho, te dan todas las facilidades para que solo tengas que pensar en lo que pasa dentro de la cancha".