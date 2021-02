Pau Gasol es nuevo jugador del FC Barcelona. Una de las leyendas del baloncesto español vuelve al hogar que le vio crecer, baloncestísticamente hablando. El club comunicó el traspaso en la tarde de este martes tras los rumores que acercaban al de Sant Boi al Barça en los últimos días.

Está previsto que el hermano mayor de los Gasol no aterrice en la ciudad condal hasta la primeras semana del mes de marzo. Una vez en Barcelona, Pau seguirá con el proceso de recuperación de su fractura en el hueso navicular de su pie izquierdo, lesión que le ha apartado de las canchas de baloncesto casi dos años. El pívot quiere ir despacio y no volverá a jugar hasta que no esté listo.

El conjunto culé ya ha inscrito al ex de Los Ángeles Lakers en la Euroliga, cuyo plazo para los jugadores que no habían disputado la competición europea acaba este miércoles. El 'redebut' de Pau con la camiseta azulgrana podría ser el 11 de marzo, frente al Real Madrid, lo que sería un primer partido con muchos alicientes para ver a uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Aunque habrá que esperar a la evolución de Pau y a que recupere su mejor estado físico, ya que no juega desde el 10 de marzo de 2019. Por aquel entonces jugaba en Milwaukee Bucks y el pívot no sabía que ese iba a ser su último encuentro en la NBA.

Su último equipo en la mejor liga de baloncesto fueron los Portand Trail Blazers, con los que el dos veces campeón del anillo no jugó ni un solo minuto. En noviembre de 2019 y ante la recaída de su lesión, el jugador español y la franquicia llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato.

Ahora Pau Gasol vuelve a casa 20 años después de su último partido con el Barça, curiosamente contra el Real Madrid en la final de la liga ACB en la temporada 2000/2001.