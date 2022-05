El San Pablo Burgos ha descendido, junto al MoraBanc Andorra, a la LEB Oro. Los castellanos cayeron por 66-83 ante el Fuenlabrada, que también se jugaban seguir en la ACB, en un partido en el que los locales no dieron una buena imagen.

Y que tuvo, tras el partido, una imagen que ha causado gran polémica en las redes sociales y que tuvo a su presidente como protagonista. El máximo dirigente del equipo bajó a la cancha y obligó a sus jugadores a pedir perdón de rodillas a la afición.

En un momento en el que los jugadores estaban destrozados por la situación, Félix Sancho, su presidente, bajó y en tono airado les hizo ponerse de rodillas pada disculparse con la grada.

Presidente del Burgos ( basket) baja a pista y obliga ( a gritos) a sus jugadores a arrodillarse y pedir perdón a los aficionados . VERGONZOSO! Por ser educado!, muy educado. pic.twitter.com/7tbtGu01LP — Rafa Muntion (@fullmuntion) May 14, 2022

Esta acción ha levantado multitud de críticas, incluso también entre profesionales del baloncesto español. Pedro Martínez, entrenador del Manresa, reaccionó en su Twitter a lo sucedido.

"No se debe pedir perdón cuando se pierde si has sido un buen profesional. Menos aún, obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea", afirmó en redes.

No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea. — Pedro Martínez (@pedroma2014) May 15, 2022

El Burgos, en estos últimos cinco años en la élite del baloncesto español, ha logrado dos Champions FIFA y una Intercontinental, además de haber estado hasta en dos ocasiones en los 'playoff' por el título de la ACB.

En 2020, en la burbuja de Valencia, dejó sin semifinales al Real Madrid, pero perdió posteriormente ante el Barça.