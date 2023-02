Toda una leyenda del deporte español y de la NBA como Pau Gasol volverá a ser protagonista dentro de una cancha de baloncesto. Lo hará en el tradicional evento que se celebra en el ecuador de la temporada y que junta a las grandes figuras de la NBA.

El español, que obtuvo dos anillos de la NBAy disputó 6 veces los All Star, se ha mostrado muy orgulloso por esta noticia en sus redes sociales

Coaching in the @NBAAllStar Rising Stars will be an absolute honor! Thanks to the @NBA for making it possible 🙏🏻 See you in Salt Lake City!

Ser entrenador en el Rising Stars será todo un honor! Gracias a la NBA por hacerlo posible 🙏🏻 Nos vemos en Salt Lake City! pic.twitter.com/RV59DvWMsb