Pau Gasol, una de las grandes leyendas del baloncesto español y campeón de NBA en Los Angeles Lakers, ha hablado en uno de los podcast más conocidos de la NBA con JJ Redick, exjugador que tras 15 temporadas en activo se ha retirado.

Entre los temas que ha tratado Gasol estuvo el cómo fue su primer encuentro con Kobe Bryant, mito angelino que falleció en enero de 2020 a causa de un accidente de helicóptero.

"Recuerdo que me escribió. Me dijo que cuando llegase al hotel le mandase un mensaje. Estaba previsto que fuese sobre la una de la madrugada. Ellos jugaban al mediodía del día siguiente y le pregunté si no prefería descansar", comienza Gasol.

Pau, después, deja claro el carácter campeón de Kobe: "Me dijo que no, que venía. Llegué al hotel, atendí a la prensa y escribí a Kobe".

"Estaba feliz de que estuviera en el equipo. Me dijo: 'Joder, vamos a ganar el título. Estamos preparados para ello. Es nuestra oportunidad", cuenta Gasol.

