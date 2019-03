Nocioni se despide del Real Madrid de baloncesto: "He jugado como he vivido"

Andrés 'Chapu' Nocioni, jugador del Real Madrid, afirmó durante el homenaje que le ofreció el club blanco tras anunciar que se retirará a final de esta temporada que ha jugado como ha "vivido" y que se ha "vaciado".

El Chapu explicó por qué había elegido este momento para anunciar su retirada. "Quería despedirme bien de la gente de España. Mi idea es volver a Argentina y tenía ganas de despedirme lo mejor posible de toda la gente que me vaya encontrando en este tiempo. Es algo que venía masticando desde hace tiempo", dijo Nocioni. "Lo hablé con gente de la generación dorada (de la selección argentina) por 'Whatsapp', que es como se habla todo en estos tiempos", añadió.

Cómo supo que el momento había llegado fue otra de las cuestiones que se le plantearon al ala-pívot. "Uno se va dando cuenta. Siempre sentí algo en el pecho. Cuando dejé Baskonia me dolió el corazón y así cuando me marché de cada equipo. Hacía tiempo que notaba que tenía que parar y me siento muy bien conmigo mismo después de haber tomado la decisión", comentó.

"He jugado como he vivido, con pasión, y ahora hay otras cosas que tengo que priorizar, la familia. Técnicamente tengo algo, pero hay otros muchos mejores, con más talento. Yo tengo algo dentro que es lo que me ha traído hasta aquí", añadió.

"Pero dentro de dos meses, eh. Sólo dejo de ser jugador, pero dentro de dos meses. Que nadie dude -dijo mirando a su entrenador, Pablo Laso- que lo voy a dar todo este tiempo, como siempre", subrayó.

De cara al futuro, Nocioni no se ve, al menos de momento, como entrenador. "Voy a seguir ligado al baloncesto porque es mi pasión, pero como entrenador no creo. Me veo más capacitado para hacer un trabajo más en la sombra, ya sea enseñando cuestiones técnicas o enseñando lo que he aprendido después de veinte años de carrera", apuntó.

"Quiero frenar un poco, ver todo lo que hice y tomar conciencia de ello. Me encantaría hacer algo en el basket y el tiempo dirá cuándo y dónde lo hago, en Madrid, en el Baskonia o en la selección argentina. He disfrutado mucho y dentro de dos meses -volvió a subrayar- lo dejaré", finalizó Andrés 'Chapu' Nocioni.