Los Brooklyn Nets quieren el anillo de la NBA y lo quieren ya. Tras el 'Big Two' formado por Irving y Durant, que con la llegada de James Harden fue un 'Big Three', ahora la franquicia neoyorquina tiene a un 'Big Five' en sus filas gracias a las llegadas de Blake Griffin y LaMarcus Aldridge.

El último en llegar ha sido Aldridge, cuyo fichaje pone a los Nets con un roster que suma un total de 41 participaciones en el 'All Star' de la NBA.

Algunos, muchos a decir verdad, han reaccionado en redes sociales tras un fichaje que pone a los Nets como uno de los grandes favoritos al anillo, o incluso como el gran favorito al anillo.

El más curioso de todos es el texto de Enes Kanter: "Su próximo fichaje será Thanos, o quizá Jesucristo".

Jusuf Nurkic, de los Blazers, se sumó a otros que pusieron a Magic Johnson riendo en un gif.

Sin embargo, más tranquilo se mostró Doc Rivers, entrenador de los Sixers. Los de Philadelphia son los primeros en la Conferencia Este, donde también están los Nets, y su técnico 'pasa' olímpicamente de los demás.

"No me preocupa y no he pensado demasiado en ello. Me gusta mi equipo", dijo.