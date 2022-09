Jalen Hill, jugador de 22 años de la Universidad de UCLA, ha fallecido después de estar varios días desaparecido en Costa Rica. Su familia ha comunicado su muerte, sin dar detalles de las causas.

Este ha sido el mensaje de su padre en redes sociales: "Nuestros corazones están destrozados y completamente rotos para informar a familiares y amigos que nuestro amado hijo, Jalen, falleció. Jalen desapareció mientras estaba en Costa Rica. Sabemos que muchos tendrán preguntas, pero no podemos compartir ningún detalle en este momento".

"Sabemos que Jalen ha jugado un papel en la vida de tantas personas... También reconocemos el papel que muchos de ustedes han jugado en la suya. Mientras tratamos de navegar este momento devastador en nuestras vidas, les pedimos que nos den tiempo para llorar", finalizó su mensaje.

Hill había jugado en UCLA, donde fue suspendido por un incidente en China en el que fue detenido junto a otros compañeros. Desde aquella sanción padecía ansiedad y depresión. En el año 2021 dejó la universidad de UCLA, disputando su último encuentro el 30 de enero.

Jalen dejó el baloncesto después de ser suspendido en el año 2021. Antes había despuntado en el baloncesto universitario, llegando a promediar 9 puntos y 7 rebotes por encuentro en una temporada.

Our program is deeply saddened to learn of the passing of former student-athlete Jalen Hill. We offer our most sincere condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/JOUrHjh9NU